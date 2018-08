Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass Kylie Jenner (20) mit nur einem einzigen Tweet die Aktie von Snapchat-Betreiber Snap Inc. in den Keller hatte sausen lassen. Hauptkonkurrent Instagram dürfte sich darüber sicherlich sehr gefreut haben. Ob das wohl auch ein Grund dafür ist, warum die Social-Media-App der Mega-Influencerin jetzt einen eigenen Filter gewidmet hat?