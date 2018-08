Mit seiner Familie wohnt der Privatdozent in der Nähe des Mariannenplatz’. Ihm fällt der Kindertrubel an der Thierschstraße auf. Hier sind drei Kitas eng beinander: der Evangelische Kindergarten St. Lukas in der Thierschstraße 28, die Elterninitiative "LeHelden" mit 24 kleinen Münchnern zwischen drei und sechs Jahren und der Griechische Kindergarten.