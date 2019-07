Freitags und samstags bis Mitternacht draußen sitzen: Hat sich die neue Regelung bewährt?

Aus unserer Sicht: ja. In Anbetracht der etwa 2.400 Freischankflächen im Stadtgebiet halten sich die Beschwerden in Grenzen. Im ganzen vergangenen Jahr 2018 waren es zusammengenommen gut 300 Beschwerden über Lärm aus der Freiluftgastronomie – übers gesamte Jahr, in der ganzen Stadt. Alle betroffenen Gastwirte werden nach Eingang einer Beschwerde kontaktiert und ermahnt. In den zurückliegenden Jahren kam es nur in zwei Fällen zu Betriebszeitverkürzungen in Verbindung mit Beschwerden über die Freiluftgastronomie.