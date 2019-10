Kuss von Cody Simpson Miley Cyrus: Liebes-Post von ihrem neuen Freund

Simpsons Selfie folgt auf einen Twitter-Post von Miley Cyrus, den sie an die Leute richtete, die sie dafür kritisierten, dass sie so schnell eine neue Beziehung eingegangen sei. Im August hatte sie sich von Ehemann Liam Hemsworth (29) getrennt, danach soll sie mit Bloggerin Kaitlynn Carter (31) zusammen gewesen sein. "Gewöhnt euch dran, dass ich date - das ist der Punkt, an dem ich gerade stehe", schrieb die 26-Jährige auf Twitter. Sie denke, die Leute interessierten sich so sehr für ihr Leben, weil sie in der Öffentlichkeit aufgewachsen sei, erklärt der ehemalige Kinderstar. "Aber jetzt bin ich erwachsen und ich treffe Entscheidungen als Erwachsene, ich kenne die Wahrheit/Details/Realität. Die Leute 'wissen' nur, was sie im Internet sehen."