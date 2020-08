Kuss-Foto auf Instagram Sänger Daniele Negroni ist frisch verliebt

Im Dschungelcamp 2018 hat der ehemalige "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni (25, "Only You") unter Liebeskummer gelitten. Nun hat der 31-Jährige wieder Schmetterlinge im Bauch. Auf Instagram zeigt Negroni seine neue Freundin und schreibt zu einem Kuss-Foto: "Der eine Mensch, der bei jedem Blick & jeder Berührung Herzklopfen auslöst... DU!!" Verlinkt im Bild ist Laura, Tattooartist in Berlin. Sie kommentiert das Foto unter anderem mit: "Nichts macht mich glücklicher, als an deiner Seite zu sein".