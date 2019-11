Kurzes Statement Anne Will und Miriam Meckel haben sich getrennt

Will und Meckel versuchten ihre Beziehung von Anfang an so privat wie möglich zu halten. Dass sie sich 2007 in der "Bild am Sonntag" öffentlich zueinander bekannten, lag vor allem daran, dass sie "keine Lust mehr auf den Krampf" hatten, wie Will es in einem "Stern"-Interview ausdrückte. Meckel beschrieb die Situation 2010 dem "Spiegel" gegenüber: "Wir wollten einfach in der Lage sein, auf eine öffentliche Veranstaltung zu gehen und am selben Tisch zu sitzen."