München – Der deutsche Basketball-Nationalspieler Ismet Akpinar kehrt nach einem kurzen Gastspiel beim FC Bayern München in die Türkei zurück. Der 25-Jährige wechselt zum Istanbuler Club Bahcesehir Basketbol, wie beide Vereine am Samstagabend mitteilten. Akpinar war für das Finalturnier der Basketball-Bundesliga, das im Juni in München stattgefunden hatte, von Besiktas Istanbul zum FC Bayern gewechselt. "Izi, danke dir für die Zeit in München!", schrieb der bayerische Club am Samstag zum Abschied des Aufbauspielers.