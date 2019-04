Kurzer Wink in Folge eins Das ist das brutale Schicksal von Ed Sheeran in "Game of Thrones"

In der siebten Staffel ist Sheeran nur wenige Minuten zu sehen. Er sitzt mit ein paar Soldaten an einem Lagerfeuer und singt ein Lied. Arya Stark (Maisie Williams, 22), die vorbeigeritten kommt, steigt ab und gesellt sich zu den Männern. Der Auftritt war vor allem als ein Geschenk an Williams gedacht, die ein großer Fan des Sängers ist. Sheeran, der offenbar selbst nicht wusste, was mit seinem Charakter nach der Szene passieren sollte, nahm sein Schicksal mit Humor. In einer mittlerweile wieder verschwundenen Instagram Story schrieb er nach dem Staffelauftakt: "Danke @gameofthrones, ich wusste doch, dass ich ein Überlebender bin."