Fußballschuhe fehlen: Iran fordert Erklärung

"Die US-Sanktionen bedeuten, dass ein Unternehmen aus den USA wie Nike dem iranischen Nationalteam aktuell keine Schuhe zur Verfügung stellen kann", hieß es in einem Statement. Um die Situation zu klären, bat der iranische Fußballverband den Weltverband Fifa via Brief um Hilfe und forderte zudem eine Erklärung.