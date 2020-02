Zach Fucale: Im Dezember 2019 beim Spengler Cup

Der EHC will sich also offenbar mit einem weiteren erfahrenen Goalie absichern. Fucale war in den letzten Jahren hauptsächlich in der ECHL und der AHL im Einsatz. Im Dezember 2019 stand er beim traditionellen Spengler Cup im Team Canada. In der laufenden Saison absolvierte Fucale 24 Spiele für das ECHL-Team der Orlando Solar Bears und ein Spiel für das AHL-Team von Syracuse Crunch.