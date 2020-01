Kurz vor ihrem Bühnen-Comeback Demi Lovato spricht über die Zeit nach ihrer Drogen-Überdosis

Demi Lovato (27, "Sorry Not Sorry") ist nach ihrer Drogen-Überdosis und der darauffolgenden Zwangspause, inklusive einer Therapie, wieder zurück im Musik-Business. Die Sängerin will neue Songs veröffentlichen und wird sowohl bei den Grammy Awards als auch beim Super Bowl auftreten. In einem Interview mit Zane Lowe (46) für "Beats 1", dem Musik-Radio von "Apple Music", sprach Lovato nun unter anderem über die schwere Zeit nach ihrer fast tödlichen Überdosis im Sommer 2018 und ihr anstehendes Bühnen-Comeback.