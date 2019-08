München - Es war eine explosive Mischung aus Verärgerung über die Nachbarin und Verzweiflung über seine eigene Lebenslage, die den Rentner Hans G. (71, Name geändert) zu der Wahnsinnstat motivierte, erklärt seine Anwältin Birgit Schwerdt. Am 17. Juli des vergangenen Jahres zündete ihr Mandant das heißgeliebte Auto des Sohnes seiner Nachbarin an. Die Flammen griffen auf den daneben parkenden Wagen der Enkelin über. Beide Autos wurden total zerstört. Der Schaden: 68.500 Euro.