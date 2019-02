Gerade war er mit seiner Neuen in Wien bei "Popp & Kretschmer" bei der Kleiderprobe. Mörtel, der seinen Liebsten stets Tiernamen gibt, hat nach Mausi, Hasi, Käfer, Bambi, Katzi, Kolibri, Spatzi, Puma und Goldfisch nun ein scheues Rehlein. In Wahrheit heißt sie Moni (31), ist Beauty-Redakteurin und wollte zunächst nicht mit Mörtel fotografiert werden. In dieser Hinsicht hat sie ihre Meinung geändert, das Shooting zur Kleideprobe schien ihr zu gefallen.