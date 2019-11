Kurz nach Trennung von Travis Scott Turtelt Kylie Jenner jetzt mit Drake?

Die Gerüchte entstanden laut "People", nachdem Jenner Drakes Party zu seinem 33. Geburtstag Ende Oktober in Los Angeles besucht hatte. Eine andere Quelle will sie außerdem auf seiner Halloween-Party in West Hollywood gesehen haben. Anfang Oktober hatten US-Medien über die Trennung von Kylie Jenner und Travis Scott berichtet. Die beiden wollen angeblich aber nur eine "Beziehungspause" einlegen. Das Paar wurde beim Coachella Festival im April 2017 erstmals öffentlich zusammen gesehen. Nach nur wenigen Monaten war Jenner schwanger und brachte ihre Tochter Stormi im Februar 2018 zur Welt.