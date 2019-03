Kurz nach Start von Staffel zwei "American Gods" bekommt auch eine dritte Staffel

Am 11. März ist "American Gods" in Deutschland bei Amazon Prime in seine zweite Staffel gestartet. Zwar gibt es bisher nur die erste Folge der zweiten Season der bildgewaltigen Serie nach Vorlage von Autor Neil Gaiman (58, "Neverwhere") zu sehen, aber eine dritte Staffel ist bereits fest eingeplant. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".