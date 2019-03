Kurz nach der Wassergeburt Hilary Duff teilt bewegendes Video von der Geburt ihrer Tochter

"Es war so absolut schön und bereichernd (und schockierend), wie wir uns nach der Geburt meines kleinen Mädchens zum ersten Mal umarmt haben... Ich glaube, dass sie 'gute Arbeit Mama, wir haben es zusammen geschafft' gesagt hat", beschreibt sie die ersten Momente. Allein waren Mutter und Tochter bei der Geburt natürlich nicht, und so erinnert sie in ihrem Post auch an die Unterstützung - nicht nur durch den Vater ihrer Tochter: "Matt war so sicher und ruhig, meine Mama und meine Schwester waren da, um mich anzufeuern, und natürlich meine Geburtsengel, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, und der große Bruder (unten tief in seinen Legos vergraben)."