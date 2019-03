Kurz nach der Verlobung "Supergirl"-Star Amy Jackson lässt Baby-Bombe platzen

Während in Deutschland der Muttertag erst im Mai gefeiert wird, denken in England bereits heute alle an ihre Mamas. Und genau das nahm "Supergirl"-Star Amy Jackson (27) zum Anlass, um eine wunderschöne Neuigkeit zu verkünden: Die Schauspielerin ist schwanger! Dies verriet die Britin auf Instagram mit den Worten: "Ich habe lange drauf gewartet, es von den Dächern zu schreien, und heute, am Muttertag, könnte es keinen perfekteren Zeitpunkt geben..."