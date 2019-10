Kurz nach Aus mit Kaitlynn Carter Miley Cyrus knutscht schon wieder einen Neuen

Auch das Promi-Portal "TMZ" berichtet von Knutschern der beiden Sänger. TMZ ist ein kurzer Videoclip zugespielt worden, der Cyrus und Simpson in einem Restaurant in Los Angeles zeigen soll. In dem Clip sitzt Simpson am Tisch, während Miley neben ihm steht und sich dann zu ihm herunterbeugt. Die beiden tauschen mehrere Küsse aus, dann endet das Video.