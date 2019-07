Bewusst für den Pflegesektor entschieden

Bevor Haji an der MVHS seinen Vorbereitungskurs für Pflegeberufe absolvierte, arbeitete er als Friseur. Das tut er immer noch, bis es mit dem neuen Job Anfang September losgeht. Dann beginnt er sein neues Berufsleben als Krankenpfleger-Assistent an der München-Akademie. Dazu ist er nun nach dem zehnmonatigen MVHS-Kurs qualifiziert.

Als Mann mit so vielen Fähigkeiten hätte er auch andere berufliche Alternativen gehabt. Aber Haji entschied sich ganz bewusst für den Pflegesektor. "Ich habe mich lange erkundigt, welche Fachkräfte in Deutschland am meisten fehlen", sagt Haji, "und immer wieder hörte ich, dass Pflegekräfte gebraucht werden. Und nachdem ich in Deutschland so herzlich aufgenommen wurde, möchte ich der deutschen Gesellschaft unbedingt etwas zurückgeben."

"Neurologie interessiert mich sehr"

Bruna Fortunato Sertao (18): Die junge Portugiesin ist innerhalb der Gruppe vielleicht die ambitionierteste Teilnehmerin. "Für mich ist das erst der Anfang", sagt die 18-jährige Bruna Fortunato Sertao. "Mit meinem Zeugnis der MVHS möchte ich die Ausbildung zur Krankenpflegehelferin beginnen und später das Abitur nachholen. Und wenn alles klappt, studiere ich in fünf Jahren Medizin."

Ärztin wolle sie unbedingt werden. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwann einmal als Neurologin zu arbeiten. Das Fachgebiet interessiert mich sehr", sagt sie. Vor etwa zweieinhalb Jahren ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter von der Algarve nach Deutschland gezogen. "Eigentlich wollten wir nach England", erzählt Sertao, "aber meine Tante in München überzeugte meine Mutter davon, dass meine Ausbildungschancen in Deutschland besser seien als in England." Seither wohnt sie in Bayern.

Elf Jahre Schule hatte sie in der portugiesischen Stadt Portimao hinter sich. Das wurde in Bayern anerkannt als qualifizierter Hauptschulabschluss. Dass sie von dem Kursangebot an der MVHS erfuhr, war Zufall, eröffnet ihr aber beste berufliche Perspektiven, falls sie so ehrgeizig weitermacht. "Mein Deutschlehrer hatte mir von der MVHS erzählt", sagt sie.

Traum von einem selbstbestimmten Leben

Mirvays Royani (22): Der junge Afghane war schon immer eine Art Heimatloser. "Ich bin im Iran aufgewachsen", erzählt Royani, "Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr Afghanen in Iran diskriminiert werden." Für seine Landsleute sei es nicht einmal möglich, eine Telefon-SIM-Karte zu kaufen. "Man ist dort als Afghane immer Bürger zweiter Klasse", sagt Royani.

2012 reichte es ihm dann. Als 15-Jähriger floh er aus der fremden Land. "Seitdem träume ich von einem selbstständigen, also selbstbestimmten Leben", erzählt der 22-Jährige. Denn selbstständig zu arbeiten ist ihm mit seinem derzeitigen Aufenthaltsstatus nicht erlaubt, aber die Arbeitserlaubnis hat er. Also begann er zunächst eine Friseur-Ausbildung. "Ich musste sie aber vor einem Jahr abbrechen, weil bei mir eine Allergie gegen Haarfärbemittel festgestellt wurde", sagt Royani. Nun suchte er sich etwas Neues und erfuhr von dem Vorbereitungskurs an der MVHS.

Mithilfe seines Zeugnisses bekam er eine Arbeitsstelle. "Ab August arbeite ich bei der Pfennigparade als Pflegehelfer", erzählt er zuversichtlich. Die MVHS machte es ihm möglich, seinem Traum von einem selbstbestimmten Leben etwas näher zu kommen.

Lesen Sie hier: München - Verfassungsgerichtshof stoppt Pflege-Volksbegehren