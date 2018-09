In Abenteuerfilmen funktioniert der Trick immer. Indiana Jones gelingt es im "Letzten Kreuzzug", in einer Katakombe in Venedig einem Heer von Ratten in einem unteririschen Fluss zu entkommen.

Was im Kino Harrison Ford und seiner schönen Begleiterin den Kopf rettet, endet für den Thalkirchner Radldieb in einem eiskalten Schlammbad.

Über dem Golfplatz kreist am Dienstagabend nämlich auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera. Der 31-Jährige hat deshalb nicht die geringste Chance.

Die Polizisten sehen die Nasenspitze

Auch wenn er wie Arnold Schwarzenegger in "Predator" von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt ist. Mordlüsterne Aliens mag man so abschütteln können – nicht aber Münchner Polizisten. Die sehen nämlich den Radldieb, besser gesagt seine Nasenspitze, die noch knapp aus dem Wasser ragt.

Der 31-Jährige wird festgenommen. Weil er keinen festen Wohnsitz hat, kommt er vor den Ermittlungsrichter. Der erlässt Haftbefehl.

Der Dieb sitzt inzwischen in einer Zelle in der JVA Stadelheim. Vermutlich versucht er, sich dort mit einem Löffel durch die Wände zu kratzen. Aber das hat auch nur bei Burt Lancaster in "Der Gefangene von Alcatraz" funktioniert.