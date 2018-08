Pforzheim - "30 Znoe" statt "30 Zone" - in Pforzheim hat eine Firma das Wort Zone falsch auf den Asphalt gepinselt. Darüber berichtete am Mittwoch zuerst die "Pforzheimer Zeitung". Der Tempo-Hinweis führte zu bissigen Kommentaren im Internet. Wie ein Sprecher der Stadt Pforzheim sagte, sollte der falsch geschriebene Schriftzug auf der Schönbornstraße im Stadtteil Hohenwart noch am Abend geschwärzt werden.