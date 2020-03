Geld nach Tat in Briefkasten eines Nachbarn geworfen

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, versteckte er seine rechte Hand in einer Plastiktüte. Es sollte so erscheinen, als ob er eine Pistole in der Hand halten würde. Tatsächlich hatte er nichts in der Hand. Die Angestellte erklärte ihm, dass der Kassentresor nicht funktionieren würde. Eine zweite Angestellte kam hinzu, las ebenfalls den Zettel, gab den Überfallcode in die Kasse ein und nahm 2.000 Euro heraus. Paul T. steckte das Geld in die Tüte und floh.