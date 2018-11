München - Nicht unbedingt schön, aber zumindest schön laut schmetterte ein Fußball-Fan aus München am Mittwoch zur Abendmesse vom Altar der Frauenkirche aus einige Schlager und dazu auch ein paar Weihnachtslieder – bis den Sänger schließlich die Polizei abholte. Die Gläubigen hatten sich im Dom zur Andacht versammelt. Um 17.30 Uhr sollte der Gottesdienst beginnen, als plötzlich ein Mann in einem weißblauen Fußballtrikot und mit einem Löwen-Schal um den Hals in Richtung Altar stürmte.