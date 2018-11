München - Es gibt Tage, an denen DHL-Paketzusteller Haris Softic deutlich über 200 Pakete in einer Schicht ausliefert. Er kennt viele seiner Kunden mit Namen, auch Gesichter kann er sich sehr gut merken. Am vergangenen Samstag ist der 35-Jährige mit seinem gelben Paketauto in Obersendling unterwegs.