Zu oft die Schule geschwänzt, nun droht Geldstrafe

Nach Angaben der Polizei Eggenfelden verständigten Mitarbeiter der Schule die Beamten, als der Teenager am Montag wiederholt den Unterricht schwänzte. Kurze Zeit später trafen die Beamten den Jugendlichen und dessen Vater in der heimischen Wohnung an.