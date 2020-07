Pasing - Eine Schwiegertochter als Sicherheitsdienst: Corona hat das Leben der Münchner verändert – und auch die Hofflohmärkte. Wie berichtet, pochen die Veranstalter auf ihr Hygienekonzept. So hat beim Ehepaar Ettinger in Pasing-Nord am Samstag die Schwiegertochter ein Auge darauf, dass es im Hof nicht zu voll wird. Wenn der Andrang zu groß wird, bittet sie die Besucher, am Eingang kurz zu warten.