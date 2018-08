Nicht zwingend, meint Rudolf Stürzer, Chef der Bayerischen Haus- und Grundbesitzer. "Kurzfristig hört sich das natürlich nach einem rentablen Geschäft an, aber langfristig bestehen einige Risiken, die man bedenken muss." Vor allem die Bindung an einen einzigen Pächter birgt durchaus Gefahren, so Stürzer. "Fällt dieser weg, etwa durch eine Insolvenz, steht man mit einer sehr kleinen Eigentumswohnung da." Und solche sind selbst in München nicht allzu sehr gefragt. "Es gibt kaum noch jemanden, der in eine solche Wohnung einziehen will. Wir haben uns mittlerweile an andere Bedingungen gewöhnt", so Stürzer.