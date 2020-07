Kuppelshow brachte das große Liebesglück "Love Island"-Paar Yasin und Samira erwartet Nachwuchs

Die turbulente Liebesgeschichte der beiden bei "Love Island" ist derzeit sogar noch einmal im TV zu sehen: RTLzwei zeigt die dritte Staffel des Formats mit Moderatorin Jana Ina Zarrella (43) seit Anfang Juni in der Wiederholung (immer montags bis freitags um 16:15 Uhr). In der Kuppelshow lebt eine Gruppe von Singles in einer Luxus-Villa auf Mallorca. Die Kandidaten finden sich bestenfalls zu Pärchen zusammen. Wer alleine bleibt, muss gehen. Das Gewinner-Paar erhält 50.000 Euro. An einer vierten Staffel wird bereits gearbeitet.