Die Einsatzkräfte waren gegen 19.30 Uhr am Einsatzort angekommen, hieß es in einer Mitteilung. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits die umliegende Grünfläche Feuer gefangen. Zusätzlich zur Brandbekämpfung musste ein Pfeiler der Unterführung und ein in der Nähe geparktes Auto mit Löschwasser gekühlt werden. Der Schaden an dem Wohnwagen und dem nahestehenden Auto wird druch die Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt.