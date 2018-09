Beschwerden über Lärm

Der Spiegelsalon auf dem ehemaligen Holzhandels-Gelände sei genehmigt, der Bauantrag für die Theaterfabrik in Bearbeitung. Derzeit prüfe das Gesundheitsreferat die Lärmproblematik. Per Einzelerlaubnis der LBK gab es trotzdem schon mehrere Konzerte in der Theaterfabrik. Das stieß dem BA auf und er einigte sich mit der Behörde, Konzerte erst wieder zu genehmigen, wenn der Bauantrag abgesegnet ist. Doch Rehn warb für eine Veranstaltung am 21. September: "Wir dachten, das wäre gut für Lärmmessungen vor und während des Konzerts."