Worüber wird geredet - Kunst, Politik oder die neuesten Cremes?

Nachgefragt bei den Damen. Was macht den "Ladys Lunch" so beliebt? Worüber redet Frau bei einem solchen Event – über Kunst, Politik oder einfach nur die neuesten Kosmetik-Trends? Minzi Prinzessin zu Hohenlohe: "Ich hoffe, die Gespräche heute drehen sich um die Kunst. Und ich ich wünsche mir, das auch das Private heute ein Thema ist, denn was mich immer am meisten interessiert, ist der Mensch."