Kunst-Fest in der Pinakothek Jan Klatten: Er ist Münchens begehrtester Single

Kunst ist in, Kunst ist angesagt. Und das richtige Werk an der Wand für die Society heute fast wichtiger als der Porsche Turbo in der Garage. Kein Wunder also, dass bei der PIN-Party alle dabei sein wollen. Und gerne auch mal 600 Euro für das Dinner-Ticket locker machen (Flanierkarte: 400 Euro!). Der Kunst-Event der Superlative ging am Samstag zum 16. Mal in der Pinakothek der Moderne über die Bühne.