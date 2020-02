München - Nach dem Anschlag von Hanau mit insgesamt elf Toten hat es am Donnerstagabend auch in Bayern Kundgebungen und Mahnwachen gegeben. Am Münchner Stachus kamen mehrere Dutzend Menschen zusammen, um der Opfer zu gedenken. Dabei war auch die türkische Nationalflagge zu sehen. Am Odeonsplatz trafen sich Menschen zu einer Mahnwache. Insgesamt versammelten sich mehrere hundert Menschen in der Innenstadt. Bereits am Nachmittag war der "Unsinnige Donnerstag" am Viktualienmarkt abgesagt worden.