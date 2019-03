München - Bayerns Taxi-Unternehmen wollen am Mittwoch gegen die geplante Öffnung des Fahrtdienstmarktes protestieren. "Ab 10.00 Uhr übernehmen die Taxizentralen in München keine Aufträge mehr", teilte der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband BZP am Sonntag mit. Der Verband kündigte für den Mittwoch Aktionen unter anderem auch in Nürnberg, Augsburg und Regensburg an.