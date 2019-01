Kundendaten sollen abgegriffen werden PayPal-User aufgepasst: Hacker greifen Kunden des Bezahldienstes an

Innerhalb der Mail ist ein Link integriert (Aktualisierung beginnen), auf den unter keinen Umständen geklickt werden sollte. Dahinter verbirgt sich eine täuschend echt wirkende Eingabe-Maske für die PayPal-Daten. An zwei Kleinigkeiten erkennt man den Betrugsversucht aber: Zum einen unterlief den Hackern ein Tippfehler. So heißt es in der Mail zum Abschluss "Mit fruendlichen Grüßen" statt "Mit freundlichen Grüßen". Zum anderen ist im Copyright auf der Eingabe-Maske von "1999-2017 PayPal Inc." zu lesen, korrekt müsste es "1999-2019 PayPal Inc." heißen. Beide Fehler könnten allerdings bereits behoben worden sein.