Kultserie endet mit Folge 1.758 Zum Finale: "Lindenstraße" wird mit Kultnächten und Doku verabschiedet

Seit November 2018 ist bekannt, dass die "Lindenstraße" nach mehr als drei Jahrzehnten eingestellt wird. Die letzte Folge der WDR-Serie wird am Sonntag, 29. März 2020 von 18:50 Uhr bis 19:20 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Rund um die Folge 1.758 sind einige Sonderformate geplant, die das Finale entsprechend würdigen sollen. Das hat der WDR am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gegeben.