Kultige Arzt-Serie "Doogie Howser"-Reboot in Planung

Doch Fans der Original-Serie müssen auf den früheren "Doogie Howser"-Darsteller verzichten. Die Rolle des Medizinergenies wird in der neuen Version in einen weiblichen Charakter umgewandelt: Aus dem Original-Titel "Doogie Howser, M.D." wird "Doogie Kealoaha, M.D". Dabei soll es sich um ein 16-jähriges Mädchen auf Hawaii handeln, das wie Doogie trotz ihres jungen Alters Medizin praktiziert. Als Produzentin und Autorin der Neuauflage wird Kourtney Kang genannt, die als "How I Met Your Mother"-Produzentin tätig war.