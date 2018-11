Kultfigur der Disney-Welt Zum 90. Geburtstag: Das verbinden deutsche Promis mit Micky Maus

Man ist niemals zu alt

Die berühmte Disney-Figur begleitete Moderator Thore Schölermann (34, "The Voice of Germany") in der Kindheit vor allem als beliebte Comic-Lektüre: "Nach der Schule habe ich mir von meinem Taschengeld immer das Micky-Maus-Heft am Kiosk gekauft." Auch seine Freundin, Schauspielerin Jana Kilka (31), outet sich als großer Disney-Fan: "Mein erster Kinofilm war 'König der Löwen', das erste Lied, das ich gesungen habe, war 'Probier's mal mit Gemütlichkeit' und meinen ersten Hund habe ich Simba genannt."