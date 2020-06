Kultermittler steht nicht zur Wahl Wunsch-"Tatort"-Voting: Warum fehlt Schimanski?

Aber: Um dem verständlichen Publikumswunsch nach einigen "historischen" "Tatort"-Folgen dennoch gerecht zu werden, "haben wir am Freitagabend zusätzlich die Reihe 'Tatort-Klassiker' ins Sommerprogramm genommen", so die erfreuliche Nachricht. In dieser Reihe werde "selbstverständlich eine Schimanski-Folge zu sehen sein, nämlich 'Duisburg: Ruhrpott'". Die Fans können also doch aufatmen.