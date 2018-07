Kult-Schauspieler heiratet bald Darum trägt David Hasselhoff schon vor der Hochzeit einen Ehering

In wenigen Tagen ist David Hasselhoff (65, "Knight Rider") ein verheirateter Mann. Der Schauspieler wird Ende Juli seiner Verlobten Hayley Roberts das Jawort geben, wie er nun im Gespräch mit "Entertainment Tonight" selbst bestätigt hat. "Wir werden am 31. Juli heiraten, wissen Sie, in Italien", erklärte "The Hoff".