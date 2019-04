Kult-Schauspieler feiert Geburtstag Lee Majors: Ein unbekannter Stuntman und Serienstar wird 80

Insbesondere seine Ehe mit dem damaligen Sexsymbol Farrah Fawcett (1947 - 2009), mit der Majors von 1973 bis 1982 verheiratet war, stand oftmals im Fokus der Presse. Dass er die Beziehung dann auch noch in seinem Song erwähnt, spricht nicht gerade dafür, dass er sich offenbar für besonders verschwiegen hält. Genauso wenig, dass er in dem Lied von seiner gemeinsamen Zeit mit Sally Field (72) singt ("I've been on fire with Sally Field") - und von einem weiteren Sexsymbol. Es ist wohl kaum fraglich, wer in der Textzeile "Gone fast with a girl named Bo" gemeint ist. Ob da aber wirklich jemals etwas zwischen Bo Derek (62) und Lee Majors war? Vielleicht war es ja nur künstlerische Freiheit...

Die Historie der Beziehungen von Majors lässt zumindest darauf schließen, dass er schöne Frauen stets gerne gesehen hat. Neben Fawcett war er auch von 1961 bis 1964 mit Kathy Robinson und von 1988 bis 1994 mit Karen Velez (58), einem ehemaligen "Playmate of the Year" des Männermagazins "Playboy", verheiratet. Seit 2002 ist er mit seiner deutlich jüngeren Gattin Faith (44) im Bund der Ehe vereint. Majors hat drei Söhne und eine Tochter.

Die Deutschen haben keine Ahnung

Sowohl in seiner Rolle als Colt Seavers als auch im echten Leben beweist Majors immer wieder, dass er neben einer Menge Charme auch viel Humor zu besitzen scheint. Im Gespräch mit "USA Today" erklärte der Schauspieler im Jahr 2016, dass Seavers viel mehr seiner eigenen Persönlichkeit entsprochen habe als etwa Austin. "Wann immer ich konnte, durfte ich etwas Humor in die Show einbringen", während beim "Sechs-Millionen-Dollar-Mann" alles ganz ernst gewesen sei.

Selbstironie zeigte Majors, als er einmal gegen die Deutschen stichelte, weil sein Song "Unknown Stuntman" sich in Deutschland 13 Wochen in den Charts befand und sogar bis auf Rang elf klettern konnte. "Ich weiß nicht warum, aber jeder hat einen Hit in Deutschland", erklärte der Schauspieler. "Wissen Sie, David Hasselhoff hatte einen Hit in Deutschland, einen Nummer-eins-Hit. Ich hatte einen Nummer-eins-Hit in Deutschland. Ich glaube, die haben da drüben einfach wenig Ahnung von Musik."