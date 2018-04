Kult-Kommissar hat jetzt einen Vornamen Dieses Geheimnis wird im neuen "Kluftinger"-Krimi gelüftet

"Locker um 30 Jahre gealtert" sind Volker Klüpfel (47) und Michael Kobr (45) in den fünfzehn Jahren, in denen sie Bücher schreiben, wie sie im Nachwort zu "Kluftinger" (Ullstein) erklären. Gelohnt hat sich das allemal: Am heutigen Freitag erscheint der zehnte Band ihrer Krimi-Reihe, den das Autoren-Duo passenderweise nach dem Kult-Kommissar benannt hat. In seinem Jubiläumsfall spendieren ihm seine Schöpfer nicht nur ein Enkelkind, sondern schaufeln ihm auch sein eigenes Grab. Das darf er aber zunächst von außen betrachten...