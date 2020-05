Király: Sein Karriere-Highlight war die EM 2016

Was ist Ihnen von der internationalen Karriere in Erinnerung geblieben?

Es waren so viele Dinge. Deshalb gibt es jetzt, bald auch in Deutschland, einen Film über meine Laufbahn – von der Kindheit bis zum Karriereende. Ich habe es damals schon bei meiner ersten Auslands-Station bei Hertha BSC in die Bundesliga geschafft, durfte als erster ungarischer Torhüter in der Premier League spielen. Fünf Jahre lang war ich beim TSV 1860, einem so großen Traditionsverein. Und ich konnte meine Karriere bei dem Verein beenden, bei dem ich sie angefangen habe. Ich durfte Stars gegenüberstehen wie David Beckham, Thierry Henry und Luis Figo, mit Icke Häßler spielen. Das waren alles schöne Zeiten, aber das Highlight war die EM 2016 und der Rekord als ältester Spieler.