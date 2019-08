München - Die Löwen haben bald wieder ein Stüberl. Wie der TSV 1860 am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt, wird Benedikt Lankes neuer Pächter der Kult-Gaststätte auf dem Trainingsgelände der Sechzger an der Grünwalder Straße. Der Nachfolger von Kult-Wirtin Christl Estermann ist endlich gefunden!