Kult-Entwickler kommen ins TV James Franco produziert Serie über die "Doom"-Macher

Die Serie "Masters of Doom" basiert auf dem Buch von David Kushner (50), das sich hauptsächlich um Romero und Carmack in ihren Anfangszeiten dreht. Neben "Doom" entwickelten die beiden auch weitere Spiele-Klassiker wie zum Beispiel "Commander Keen" oder "Wolfenstein 3D". Wer in die Rollen der beiden Gaming-Pioniere schlüpfen wird, ist bislang noch nicht bekannt.