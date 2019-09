Kulinarischer Hochgenuss Die besten Tipps für den perfekten Grillspaß

Pfeffer und Co. erst zum Schluss

Unmariniertes Fleisch sollte man am besten erst würzen, wenn es bereits gar ist. Pfeffer und andere Gewürze nehmen schnell einen bitteren Geschmack an, wenn sie zu lange mit Hitze in Berührung kommen. Salz hingegen sorgt für zähes und trockenes Grillgut, da es ihm Feuchtigkeit entzieht.