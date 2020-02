Künstler wurde nur 20 Jahre alt Bei Raubüberfall erschossen: US-Rapper Pop Smoke ist tot

Laut Bericht habe sich der Überfall am Mittwochmorgen (Ortszeit) in Los Angeles zugetragen. Bei der Polizei sei ein Notruf zu einem Hauseinbruch in den Hollywood Hills eingegangen. Die Täter hätten Masken getragen und seien mit Schusspistolen bewaffnet gewesen. Als die Beamten vor Ort eingetroffen waren, fanden sie Pop Smoke verletzt mit Schusswunden vor. Im Haus habe laut "TMZ" zuvor eine Feier stattgefunden. Der Rapper soll schließlich im Cedars-Sinai Medical Center seinen Verletzungen erlegen sein.