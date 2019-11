Künstler wurde 82 Jahre alt Paul McCartney trauert um Beatles-Fotografen Robert Freeman

Weiter erklärt McCartney: "Ich werde diesen wundervollen Mann vermissen, ich werde aber auf ewig die schönen Erinnerungen wertschätzen, die ich an ihn habe." Auch Beatles-Kollege Ringo Starr (79) meldete sich via Twitter. "Gott segne Robert Freeman", schrieb Starr und schickte "Frieden und Liebe" an die Familie des Verstorbenen.