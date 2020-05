Künstler in Corona-Zeiten Sönke Möhring: "Das finanzielle Polster wird immer schmaler"

Schauspieler Sönke Möhring (47) überzeugte als Vater Heinz in der erfolgreichen Biografieverfilmung "Der Junge muss an die frische Luft" (2018). Am heutigen Freitag (22.5.) ist er in der neuen Folge der Krimiserie "Letzte Spur Berlin: Schuld" (21:15 Uhr, ZDF) zu sehen. Darüber hinaus sieht es für ihn wie für unzählige seiner Kollegen Corona-bedingt beruflich gerade mau aus. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt er, wie es ihm mit den Einschränkungen geht, was er vom Bundesligastart hält und ob er schon im Baumarkt war.