Künstler erklärt sein Projekt "Space Ship": Ein "Raumschiff" landet auf dem Starnberger See

Ganz nach dem Motto: Am See kann sich quasi eh keiner eine Immobilie leisten, warum keine Mobilie auf den See setzen, wird das Objekt nun erstmals wirklich schwimmend zu sehen sein: am 29. Juli, gegen 14.30 Uhr, soll das "Raumschiff" auf dem Starnberger See landen - und dort bis 9. September ankern. Das ist eine Kooperation mit dem Buchheim Museum in Bernried. Schwimmen kann das "Raumschiff" dank 16 gebrauchter 200 Liter Stahlfässer. Sie bilden das Fundament.